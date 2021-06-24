السلطات الصحية في تونس: موجة إصابات بكورونا والمستشفيات تعاني

وبحسب تصريحات نقلتها رويترز، الويم الخميس، عن أمان الله المسعدي عضو اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، فإن الوضع الوبائي في تونس أصبح كارثيا، مشبها الإصابات الجديدة بـ "موجة تسونامي تضرب تونس"

وفيما أكد عضو اللجنة العلمية التونسية لمكافحة كورونا ارتفاع الإصابات، لفت إلى اقتراب أقسام الإنعاش من الامتلاء.

وقال المسعدي: "إنها موجة رهيبة فعدد التحاليل الإيجابية مرتفع للغاية وعدد الوفيات يتجاوز أحيانا 100 حالة يوميا، وأقسام الإنعاش اقتربت من الامتلاء".

وكانت جليلة بن خليل المتحدث الرسمي باسم لجنة مجابهة كورونا قد أكدت في تصريحات صحفية اليوم أن "نسبة سرعة انتشار السلالة الهندية من الفيروس التاجي تتجاوز 60 % مقارنة مع السلالات أخرى"، مشيرة إلى اكتشاف 6 حالات من هذه السلالة عقب عملية التقطيع الجيني، مؤكدة أن اللجنة تعقد اجتماعات اليوم، سترفع بعدها مجموعة من التوصيات إلى اللجنة الوطنية من أجل اتخاذ مايلزم من إجراءات وقرارات.

يشار إلى أن وزير الصحة التونسي فوزي المهدي كان قد أعلن في منتصف مايو/ أيار الماضي أن بلاده لن تغلق حدودها مع الدول التي توجد بها السلالة الهندية من فيروس كورونا، مؤكدا على أن الخضوع لحجر صحي إجباري هو الإجراء الوحيد المعتمد حاليا في التعامل مع الوافدين على تونس، واعدا بإعلام الرأي العام فور تسجيل إصابات بالسلالات الأخرى من فيروس كورونا على غرار ما حدث مع السلالة الجنوب إفريقية.

بعدها وبالأمس تحديدا الأربعاء 23 يونيو/ حزيران، أصدرت وزارة الصحة التونسية بيانا أكدت فيه اكتشاف 6 إصابات بالسلالة الهندية المتحورة من فيروس كورونا المستجد، بعد سلسلة "عمليات من التقطيع الجيني الجزئي".