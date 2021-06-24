إيران تعلن عدد الدول التي تقدمت بطلبات لشراء لقاحها ضد كورونا

كشفت إيران عن عدد الدول التي تقدمت بطلبات لشراء لقاحها ضد كورونا، الذي أطلقت عليه اسم "كوفي إيران بركت".

وبحسب وكالة "فارس" الإيرانية، أكد حسن خليلي مدير مشروع إنتاج اللقاح الإيراني، أن 12 دولة تقدمت بطلبات لشراء لقاح "كوف إيران بركت".

وبخصوص الدول التي طلبت شراءه قال خليلي: "منها دول من آسيا وأمريكا الجنوبية ودولة أوروبية، إلا أن سياسة صادرات لقاح "كوف ايران بركت" ترسمها وزارة الصحة ونحن نتبع هذه السياسة".

وفيما أوضح خليلي أن فاعلية اللقاح تصل إلى 93.5%، أكد أن نتائج المرحلة الأولى من تجاربه أثبتت سلامته.

ولفت خليلي إلى أن فاعلية اللقاح الإيراني مع الفئات العمرية، بين 18 و75 عاما، بلغت 93.5%،وقال: "إنها نسبة جيدة جدا وستتضح النسبة النهائية لفاعليته بعد انتهاء المرحلة الثالثة من التطعيم".

وعن فاعليته أمام السلالات المتطورة من الفيروس، قال المسؤول الإيراني إنه قد جرى اختباره على السلالة البريطانية وأثبت فاعلية في علاجها.

وأعلن أن الجهات المختصة في إيران قد منحت هذا اللقاح الترخيص الطارئ، بعد اعتماد نتائج المرحلتين الأولى والثانية من الاختبار.

وأكد أنه سيتم إرسال نتائج نهائية إلى منظمة الصحة العالمية لاعتماد اللقاح، عقب ظهور نتائج المرحلة الثالثة.