المبعوث الأمريكي: برامج المساعدات لليمن ستتوقف ما لم يزد التمويل

أكد المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيموثي ليندركينج أن برنامج المساعدات سوف يتوقف ما لم يزد التمويل.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "رويترز" قال ليندركينج، اليوم الخميس، إن المنظمات الإنسانية تواجه صعوبات في الوصول لستة ملايين فرد في أنحاء اليمن بسبب القيود المفروضة.

تصريحات ليندر كينج جاءت خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية.

وبينما حذر المبعوث الأمريكي الخاص من أن برامج المساعدات ستتوقف في خلال شهور، طالب بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي، وخاصة دول المنطقة، بزيادة تمويل المساعدات الإنسانية إلى اليمن.

وعن أطراف الصراع في اليمن أكد ليندركينج أن بلاده تعترف بحركة الحوثي طرفا شرعيا في اليمن.

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، دعا عبر "تويتر" اوائل يونيو/ حزيران الجاري، أطراف الصراع في اليمن إلى تأمين وصول المساعدات الإنسانية، قائلا: "لا تزال تحديات الوصول، بما في ذلك القيود البيروقراطية، تعوق تقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى ملايين المحتاجين".

ويشهد اليمن منذ نحو 6 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله"، وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني التابع للحكومة المعترف بها دولياً مدعوماً بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة أخرى لاستعادة مناطق شاسعة سيطرت عليها الجماعة بينها العاصمة صنعاء وسط البلاد في أواخر 2014.

ووفقا للأمم المتحدة، فإن اليمنيين يشهدون أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث أن ما يقرب من 80 في المئة من إجمالي السكان - أي 24.1 مليون إنسان - بحاجة إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.