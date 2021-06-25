الأردن يحدد موعد العودة إلى المدارس

حددت المملكة الأردنية الهاشمية موعد العودة إلى الحضور الفعلي للمدارس، بأول سبتمبر/ أيلول المقبل.

وبحسب تصريحات نقلها موقع عمون الأردني، أكد نواف العجارمة أمين عام وزارة التربية والتعليم أن وزارته قررت العودة إلى "التعليم الوجاهي"، في أول شهر سبتمبر/ أيلول المقبل.

ولفت العجارمة إلى الانتهاء من كل الاستعدادات قبل هذا التاريخ، بما يشمل "صيانات للمدارس واستعدادات وكوادر مشرفة ومعلمين ووضع الخطط المناسبة".

وتحدث المسؤول الأردني عن برنامج أعدته الوزارة في محاولة منها لتعويض الفاقد التعليمي، حيث أعدت "برنامج كفيل" للمهارات الأساسية في مواد الإنجليزي والرياضيات والعلوم واللغة العربية، مشيرا إلى أن البرنامج سيكون متاحا "للمدارس الحكومية وكذلك سيوزع على مدارس القطاع الخاص".

يشار إلى أن 76 ألف معلم وإداري في مدارس القطاع الخاص كانوا قد تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا، حسب تصريحات مسؤولين أردنيين.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت قرارا في الـ10 من مارس/ آذار الماضي بتعليق الدراسة في مدارس وجامعات المملكة، على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".