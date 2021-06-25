منظمة الصحة العالمية: كبار السن سيحتاجون لجرعات سنوية من اللقاح

وبحسب وثيقة قالت وكالة رويترز إنها اطلعت عليها فإن منظمة الصحة العالمية تتوقع أن الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، مثل كبار السن، سيحتاجون إلى الحصول على لقاح سنوي معزّز للحماية من المتغيرات.

ما قالته وثيقة المنظمة الدولية سبق وأن أشارت إليه بعض الشركات المنتجة للقاحات في بياناتها، حيث أكدت شركتا "مودرنا"، و"فايزر" أن كثيرين ربما يحتاجون إلى جرعات معززة من اللقاح.

وقالت رويترز إن هذه الوثيقة من المفترض أن تكون ضمن تقرير سيتم بحثه في اجتماع التحالف العالمي للقاحات والتحصين "جافي"، والذي سيعقد الخميس المقبل.

وفي حبن لم تتحدث وثيقة المنظمة الدولية عن أسبابها التي أوصلتها لهذه التوقعات، إلا أنها أكدت وجود "سيناريو أساسي بموجبه سيتطور الفيروس وينتج سلالات أكثر فتكا"، وعليه يجب تطوير اللقاحات بشكل مماثل للوقوف أمام تلك التهديدات.

جدير بالذكر أن الوثيقة تتنبأ أيضا بإنتاج 12 مليار جرعة لقاح مضاد لكورونا عالميا في العام المقبل.