رئيس الأركان الجزائري من روسيا: الصحراء الغربية هي آخر مستعمرات إفريقيا

أكد الفريق السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرات قارة إفريقيا.

وبحسب تصريحات نقلها موقع النهار الجزائري قال شنقريحة: "الصحراء الغربية هي آخر مستعمرات إفريقيا التي يطمح شعبها إلى تقرير مصيره".

ووصف رئيس الأركان الجزائري الصراع على الصحراء الغربية بأنه احتلال حيث قال: "وقد أكدت في العديد من المرات على تصرفات المحتل الهادفة لإلحاق الاقاليم الصحراوية بالقوة".

تصريحات شنقريحة جاءت خلال كلمة له في اليوم الثاني من يارته إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري.

وكانت وزارة الدفاع الجزائرية، قد أصدرت بيانا أكدت فيه مشاركة رئيس الأركان في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي التي تنظمها روسيا يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، بموسكو.

وتحدث المسؤول العسكري الجزائري عن الوضع في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه يواجه "طمسا لمفهوم احترام حقوق الإنسان يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه”.

ووصف شنقريحة هذا الوضع بـ"المقلق المتسم بمخاطر التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية"، مؤكدا أن هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى "تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها".

ودعا رئيس الأركان الجزائري المجتمع الدولي إلى التدخل قائلا: "هذا الموضوع المقلق جدا بالنسبة للسلم والأمن يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال التقييد بالقانون الدولي لتسوية هذه الأزمة.”