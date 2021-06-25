وزير الخارجية الفرنسي: على إيران اتخاذ قرارات صعبة لإحياء الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن بلاده تنتظر من إيران اتخاذ قرارات بشأن الاتفاق النووي.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة رويترز قال لو دريان: ""ننتظر من السلطات الإيرانية أن تتخذ القرارات النهائية الصعبة لإتاحة السبيل أمام إحياء اتفاق 2015 النووي".

تصريحات وزير الخارجية الفرنسي جاءت في مؤتمر صحفي مشترك، عقده لودريان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

يشار إلى أن العديد من جولات المفاوضات بشان الاتفاق النووي تجري منذ أسابيع بين الجانب الإيراني وعدد من الدول في العاصمة النمساوية فيينا، دون التوصل إلى قرارات ملموسة بشأن الاتفاق.

وفيما تبدي روسيا وإيران تفاؤلا بخصوص التوصل إلى اتفاق، إلا أن تصريحات كثيرة تؤكد أن الهوة ما زالت بين الأطراف عميقة، وعلى حد تعبير مسئولين أمريكيين "لم تردم بعد".

وكان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قد انسحب من الاتفاق النووي مع إيران، في العام 2018 مما دفع طهران إلى انتهاك بعض القيود النووية المفروضة بموجبه.