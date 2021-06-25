73 نائبا ديمقراطيا لبايدن: تراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل

بعث 73 نائبا في الكونغرس الأمريكي ينتمون إلى الحزب الديمقراطي، رسالة إلى الرئيس جو بايدن يطالبونه فيها بالتراجع عن سياسات ترامب المؤيدة لإسرائيل.

وبحسب الرسالة التي نشرها موقع "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الموقعين عليها من بينهم بعض المناصب القيادية داخل البرلمان الأمريكي.

وحثت الرسالة الرئيس بايدن على اتخاذ عدد من التحركات لعكس ما يسمونه "تخلي إدارة ترامب عن سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد والحزبية" بشأن العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية.

وطالب الموقعون الرئيس الأمريكي بأن يعتبر المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية والضفة الغربية محتلة، وهما أمران تعهدت إدارة ترامب بعدم فعلهما مطلقا.

وجاء في الرسالة: "أوضح أن الولايات المتحدة تعتبر المستوطنات غير متوافقة مع القانون الدولي من خلال إعادة إصدار توجيهات وزارة الخارجية والجمارك الأمريكية ذات الصلة بهذا المعنى".

وفي كلمات مهمة أكدت الرسالة ضرورة أن يستمر الرئيس الأمريكي في انتقاد وإدانة أي "أعمال تنتهك حقوق أي من الطرفين أو تقوض آفاق السلام".

كما دعت الرسالة بايدن إلى التخلي عن خطة ترامب للسلام، المعروفة بـ"صفقة القرن"، مشددة على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف الإخلاء المخطط للعائلات الفلسطينية من القدس الشرقية.

ومن بين الموقعين على الرسالة سبعة رؤساء لجان، منهم النائبة روزا ديلورو من ولاية كونيتيكت، التي تقود لجنة المخصصات القوية وجون يارموث من كنتاكي، الذي يرأس لجنة الميزانية، بالإضافة إلى مساعدة رئيس مجلس النواب، النائبة كاثرين كلارك من ولاية ماساتشوستس.

وقد وقع الرسالة أيضا سبعة من اليهود الديمقراطيين، بمن فيهم النائب يان شاكوسكي من إلينوي، والآخرون هم آلان لوينثال من كاليفورنيا، وآندي ليفين من ميشيغان، وسارا جاكوبس من كاليفورنيا، ويارموث، وستيف كوهين من تينيسي، وجيمي راسكين من ماريلاند.