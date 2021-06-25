إعلام مغربي ينتقد تصريحات قائد الأركان الجزائري في روسيا

انتقدت تقارير إعلامية مغربية التصريحات التي أدلى بها الفريق السعيد شنقريحة، قائد أركان الجيش الجزائري، أثناء زيارته إلى روسيا.

وصف موقع "هسبريس" المغربي تصريحات شنقريحة بأنها تجسد "حقد النظام الجزائري العسكري تجاه المغرب".

وذكر أن شنقريحة أكد من روسيا استعداد بلاده للتعاون مع شركائها في مجال مكافحة الإرهاب، ومع ذلك يرفض التعاون مع المغرب بعد أن عرضت السلطات الأمنية عليه ذلك، حسب تأكيدها.

كما نقل الموقع المغربي، عن مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، تأكيده رفض الجزائر التعاون مع السلطات الأمنية المغربية في مواجهة التنظيمات الإرهابية في المنطقة. حيث تم رصد تقارير استخباراتية تؤكد أن أكثر من 100 عنصر من جبهة "البوليساريو" موجودون في صفوف تنظيم "القاعدة"، محددة أسماء مثل عدنان أبو الوليد الصحراوي، حسبما نقلت هذه التقارير.

وكان قائد أركان الجيش الجزائري الفريق سعيد شنقريحة، قد صرح أثناء حضوره المؤتمر التاسع للأمن الدولي في العاصمة الروسية موسكو، أن الصحراء الغربية هي آخر مستعمرة في أفريقيا، واصفا الصراع عليها بأنه احتلال، حيث قال: "وقد أكدت في العديد من المرات على تصرفات المحتل الهادفة لإلحاق الأقاليم الصحراوية بالقوة".

تصريحات شنقريحة جاءت خلال كلمة له في اليوم الثاني من زيارته إلى العاصمة الروسية موسكو على رأس وفد عسكري، للمشاركة في فعاليات الندوة التاسعة للأمن الدولي التي نظمتها روسيا يومي 23 و24 يونيو/ حزيران، في موسكو.

وتحدث المسؤول العسكري الجزائري عن الوضع في الصحراء الغربية، مؤكدا أنه يواجه "طمسا لمفهوم احترام حقوق الإنسان يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي الذي تعد الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضوا مؤسسا فيه".

ووصف شنقريحة هذا الوضع بـ"المقلق المتسم بمخاطر التصعيد العسكري والتدخلات الخارجية"، مؤكدا أن هذه الأمور يمكن أن تؤدي إلى "تأجيج الوضع في المنطقة بأكملها".

ودعا رئيس الأركان الجزائري المجتمع الدولي إلى التدخل قائلا: "هذا الموضوع المقلق جدا بالنسبة للسلم والأمن يستدعي من المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته من خلال التقييد بالقانون الدولي لتسوية هذه الأزمة".