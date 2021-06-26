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    وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو

    الخارجية التركية: نولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج

    © AP Photo / Petros Giannakouris
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    قالت وزارة الخارجية التركية إنها تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج، مشيرة إلى رغبتها في تطوير علاقاتها بالمنطقة.

    وبحسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية، تانجو بيلغيتش، أكد أن بلاده ترغب في تطوير التعاون بينها وبين دول الخليج والمنطقة عموما.

    وشدد بيلغيتش على أن تركيا تولي أهمية لأمن واستقرار منطقة الخليج، مدللا بأن بلاده دعمت حل الخلاف بين قطر والدول الأربع، في يناير/ كانون الثاني الماضي.

    تصريحات المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية جاءت خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر وزارته في العاصمة أنقرة.

    وبخصوص العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أوضح بيلغيتش عدم وجود مشكلة بين بلاده وبين السعودية، لافتا إلى وجود "إرادة لتحسين العلاقات مع الإمارات".

    وتحدث كذلك عن العلاقات مع مصر مشيرا إلى أنها أكبر شريك سياسي لتركيا في إفريقيا، وأن "العلاقات التركية ـ المصرية مهمة جداً لاستقرار وازدهار المنطقة".

    ودلل المتحدث الرسمي باسم الخارجية التركية على أهمية العلاقات مع مصر بـ "تأسيس مجموعة صداقة بين البلدين في البرلمان التركي، وكان سادات أونال، نائب وزير الخارجية، بالقاهرة في مايو (أيار) الفائت".

    وحدد بيلغيتش هدف بلاده من التواصل مع القاهرة مؤكدا أنهم يريدون زيادة نقاط الاتفاق في القضايا الثنائية والإقليمية وتطوير تفاهم مشترك معها.

    يشار إلى أن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، كان قد أكد في مارس/ آذار الماضي، مواصلة بلاده دعم عودة العلاقات إلى طبيعتها في منطقة الخليج، قائلا: "نواصل دعم عودة العلاقات إلى طبيعتها في منطقة الخليج".

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