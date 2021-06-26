إيران: ممارسات إسرائيل العدوانية والجماعات الإرهابية سبب عدم استقرار سوريا

عزت إيران عدم استقرار الأوضاع في سوريا إلى ما قالت إنها ممارسات عدوانية إسرائيلية ضدها، إضافة إلى وجود الجماعات الإرهابية.

وبحسب تصريحات نقلتها وكالة "إرنا" الإيرانية، قال مجيد تخت روانجي، مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، إن عدم الاستقرار في سوريا نجم عن "الممارسات العدوانية للكيان الاسرائيلي ضدها"، مضيفا سببا آخر هو الوجود الذي وصفه بـ "غير القانوني" لـ "قوات أجنبية وتنظيمات انفصالية وجماعات إرهابية" فيها.

واعتبر مندوب إيران الدائم لدى المنظمة الدولية أن عدم استقرار سوريا له تداعيات تؤثر، بحسبه، على الاستقرار في المنطقة والسلام والأمن الدوليين.

تصريحات روانجي جاءت خلال اجتماع، أمس الجمعة، لمجلس الأمن الدولي لمناقشة المحور السوري، ضمن نقاش عام حول الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

وبينما أكد روانجي على ضرورة حل وتسوية الأزمة السورية بالطرق السلمية ووفق مبادئ القوانين الدولية، لفت إلى ضرورة احترام سيادتها ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية أو الخارجية.

وعن إعمار سوريا وعودة اللاجئين، ربط مندوب إيران في الأمم المتحدة بين عملية إعادة الإعمار وبين "التقدم في عمل لجنة الدستور أو قضايا مماثلة"، مؤكدا أن عدم إحراز تقدم في هذه القضايا "يؤدي الى إطالة امد معاناة الشعب السوري فحسب".

يشار إلى أن السفير الإيراني في سوريا مهدي سبحاني، كان قد أكد في تصريحات لـ"سبوتنيك" أول أمس أن بلاده وروسيا وقفتا إلى جانب سوريا خلال الحرب، وبالتالي فإنهما ستحصلان على الحصة الأكبر في إعادة الإعمار، مؤكدا أن الشهرين الماضيين شهدا إقامة ثلاثة معارض شاركت في جميعها الشركات الإيرانية بمشاركة واسعة.