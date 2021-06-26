محكمة في كوريا الجنوبية تقضي برفض طلب لـ "نتفليكس"

رفضت محكمة في العاصمة الكورية الجنوبية، سيئول، طلبا لشركة "نتفليكس"، بإعفائها من دفع رسوم استخدام شبكة خاصة لشركة "إس كيه" الكورية.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، فقد قضت محكمة منطقة سيئول برفض طلب مقدم من عملاق البث "نتفليكس" لإعفائها من دفع رسوم لشركة "إس كيه برودباند" لحدمات الإنترنت نظير استخدام شبكتها.

وعللت المحكمة رفضها بأن مبدأ حرية التعاقد يجعل التفاوض سبيلا واحدا لإبرام العقد وتحديد المبالغ المستحقة بناء عليه، مؤكدة أن هذا الأمر ليس من اختصاص القضاء.

وعلقت الشركة الكورية "إس كيه" على الحكم مؤكدة أنه يتوجب على "نتفليكس" دفع رسوم استخدام الشبكة إليها، بموجب القانون، فيما أكدت "نتفليكس" أنها تراجع القرار قبل التعليق.

يشار إلى أن "إس كيه" كانت اتهمت "نتفليكس" بأنها تمثل حملا زائدا على الشبكة حيث يقدر عدد المشتركين فيها بنحو 4 مليون مشترك في كوريا الجنوبية، مؤكدة أنها تسدد رسوم استخدام الشبكة في أمريكا وفرنسا بينما تمتنع في كوريا الجنوبية.

وترد "نتفليكس" بأنها غير ملزمة بذلك معللة بأن الشركات التي تقدم الخدمة هي التي تدير هذه الشبكات.

ويقول مراقبون إن هذا الحكم يمكن أن يمثل سابقة للضغط على شركات أخرى مثل "غوغل" و"فيسبوك"، حيث تتمتع "غوغل" بالمرتبة الأولى من حيث حصة حركة البيانات في كوريا الجنوبية في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.