قرار هندي وشيك بنقل بطولة العالم للكريكيت إلى الإمارات بسبب كورونا

قالت مصادر في مجلس "الكريكيت" الهندي اليوم السبت إن بطولة كأس العالم العشرين هذا العام ستنتقل إلى الإمارات العربية المتحدة بسبب انتشار فيروس "كورونا" في الهند.

وبحسب "رويترز" فإن المصادر أكدت أن "القرار سيتم اتخاذه رسميا في اليومين المقبلين وسينقل إلى مجلس الكريكيت الدولي".

وتعاني الهند وهي ثاني أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، من ارتفاع حاد في الإصابات بفيروس "كورونا"، ما ادى إلى دخولها فترات إغلاق مطولة، وذلك منذ العام الماضي.

وارتفع الإجمالي الرسمي للإصابات في الهند إلى أكثر من 30.18 مليونًا، مع 394493 حالة وفاة، الأمر الذي اضطر معه مجلس التحكم في لعبة الكريكيت في الهند "بي سي سي آي" إلى تعليق الدوري الهندي الممتاز في مايو/ أيار الماضي، مع ارتفاع الحالات في البلاد.

واعتبرت المصادر أن أية إجراءات وقائية لن تكون مجدية في حال استضافت البلاد البطولة، وذلك بسبب ما توقعته من حظر بعض الدول السفر إلى الهند نظرًا للموجة الثالثة من عدوى فيروس "كورونا"، "وهذا يجعل الأمر برمته غير مقبول".

لكن المصادر عادت وأكدت أن الهند ستظل تحتفظ بحقوق إقامة البطولة حتى لو تم نقلها إلى مكان آخر.

يشار إلى أن الإمارات العربية المتحدة، لديها ملاعب كريكيت دولية في دبي والشارقة وأبو ظبي، حيث استضافت أبوظبي المباريات الـ20 المتبقية من الدوري الباكستاني الممتاز.