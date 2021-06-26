الرئاسة الجزائرية: تبون يجري مشاورات اليوم لتشكيل الحكومة

قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس، عبد المجيد تبون، يبدأ اليوم مشاورات سياسية من أجل عملية تشكيل حكومة جديدة.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة الجزائرية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فقد بدأ تبون مشاورات سياسية، اليوم السبت، مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في الانتخابات التشريعة الأخيرة.

وكان الوزير الأول عبد العزيز جراد قد تقدم باستقالة حكومته أول أمس الخميس، لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وفقا لأحكام المادة 113 من الدستور، بعد الإعلان الرسمي للنتائج النهائية للانتخابات التشريعية.

#هام

🔴رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، يستلم استقالة السيد الوزير الأول وحكومته.

🔴السيد الرئيس يقبل الاستقالة و يكلف السيد عبد العزيز جراد، بتصريف أعمال الحكومة. pic.twitter.com/38QVyplcWQ — Algerian Presidency رئاسة الجمهورية الجزائرية (@AlgPresidency) June 24, 2021

وأكد البيان على أن المشاورات ستأتي طبقا لترتيب النتائج، حيث احتل حزب جبهة التحرير الوطني "الأفلان" المرتبة الأولى بـ98 مقعدا، تلاه "القوائم المستقلة" بـ 84 مقعدا، وحركة "مجتمع السلم" بـ65 مقعدا، والتجمع الوطني الديمقراطي "الأرندي" 58 مقعدا، وجبهة "المستقبل" بـ 48 مقعدا، ثم حركة "البناء الوطني" بـ39 مقعد،

يشار إلى أن حكومة عبد العزيز جراد تم تعيينها في العام الماضي 2020، متضمنة 7 وزراء دون الأربعين سنة، وكان بها ولأول مرة وزير عمره 26 عاما، وهو ياسين وليد الذي ولد في العام 1994.