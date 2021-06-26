وزارة الحج السعودية تحدد طريقة تغيير الباقة بعد الدفع

كشفت وزارة الحج السعودية عن الطريقة التي يمكن من خلالها للمرشح أن يغير الباقة أو الفئة التي تم ترشيحه من خلالها.

وبحسب ما نشرته جريدة عكاظ السعودية فإن الوزارة أكدت على ان الراغبين في تغيير فئتهم بعد عملية الحجز ودفع الرسوم يمكنهم ذلك من خلال الإلغاء، ثم الحجز مرة أخرى، عن طريق البوابة الإلكترونية.

وأوضحت أن بإمكان من تم ترشيحه للحج هذا العام، أن يغير مدينة الإقامة إذا نفذت جميع المقاعد بالمدينة التي يقطنها، ليتمكن من الحجز واختيار ما يناسبه من باقات في المدينة الأخرى.

ولفتت إلى أن التنقل من أي مدينة إلى مكة المكرمة، على وجه التحديد، يستوجب أن يقوم المرشح بالتواصل مع شركة الحج للاستفسار حول ذلك.

وعن طريقة تسجيل مَحرَم للمرأة، قالت الوزارة إن بياناته تتم إضافتها مرتين، مرة كمَحرَم ومرة كمرافق، على أن تكون المرأة هي الحاج الرئيسي، لافتة إلى عدم إمكانية إضافة مرافق بعد إتمام الحجز.

يشار إلى أن وزارة الحج والعمرة السعودية أعلنت أمس أسماء المرشحين لأداء فريضة الحج هذ االعام، مؤكدة وصول رسالة نصية لكل المرشحين على هواتفهم، لافتة إلى أن الحجز وشراء الباقات بدأ أمس الجمعة في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت المملكة.

وكانت الوزارة قد أغلقت مساء الأربعاء الماضي باب التسجيل في المسار الإلكتروني الذي استقبل بحسب ما أعلنته أكثر من 540 ألف طلب من المواطنين والمقيمين.

في تفصيلات هذا العدد سجل الذكور منه نسبة 59%، أما الإناث فسجلن 41%، في حين كانت أكبر فئة عمرية هي الواقعة بين الـ31 والـ40 عاماً، حيث بلغت نسبتهم 38%، بينما كانت فئة ما فوق الـ 60 عاماً هي الأقل، حيث سجلت 2%.

وقد اتخذت السلطات السعودية قرارات بقصر حج هذا العام على حجاج الداخل من المواطنين والمقيمين، محددة العدد بـ60 ألفا، وذلك بسبب الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.