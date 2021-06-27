مسشتار وزير الصحة اللبناني: لا وجود لمتحور "دلتا" في لبنان

أكد محمد حيدر، مستشار وزير الصحة اللبناني، عدم وجود فيروس كورونا سريع الانتشار، والذي يطلق عليه متحور "دلتا" في بلاده.

وبحسب تصرحات نقلها موقع "النشرة اللبناني"، أكد حيدر وجود متحور "دلتا" في أكثر من 100 دولة إلى الآن، وهذا ما يجعل إمكانية وصوله إلى لبنان مطروحة، حسب تعبيره.

وشدد المسؤول اللبناني على وجود "العديد من الإجراءات في ​المطار​ للحماية من هذا المتحور منها إجراء فحوصات "بي سي ار" لكل المغتربين، إضافة إلى إجراءات الحجر في ​الفنادق​".

وكان الجدل قد تصاعد في لبنان مؤخرا حول وجود المتحور من عدمه، حتى أصدرت وزارة الصحة بيانا نفت فيه إصدارها بيانات "حول تسجيل إصابات بهذا المتحور، مؤكدة أن "كل ما يتم تداوله في هذا المجال عار من الصحة".

وبخصوص خطورة "متحور دلتا" قال حيدر، إن خطره الأكبر ليس في أعراضه وإنما في "انتشاره بشكل سريع جدا"، لافتا إلى أن "وجود لبنان على اللائحة ​البيضاء​ لا يعني الانتهاء من ​فيروس كورونا​، بل سيطرتنا على معظم الحالات وعدم وجود أي بؤر انتشار".

ودعا مستشار ​وزير الصحة​ المواطنين للتسجيل على المنصة ليحفظوا حقهوقهم بالحصول على ​اللقاح​، مشيرا إلى أن "أي مواطن من عمر الـ 30 إلى الـ 50 يستطيع الحصول على لقاح أسترازينيكا".