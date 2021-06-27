موريتانيا... نفوق أعداد كبيرة من الأسماك على مسافة 5 كم

كشفت الحظيرة الوطنية لحوض آرغين في موريتانيا عن نفوق أعداد كبيرة من الأسماك في منطقة رأس تفاريت.

وبحسب بيان نشرته الحظيرة عبر صفحتها على موقع التواصل لااجتماعي "فيسبوك" أكدت أن موظفيها بدؤوا بالإبلاغ المتتالي عن نفوق أعدد كبيرة من الأسماك على الشاطئ.

وفيما أكد البيان أن نفوق الأسماك على الشاطئ وصل إلى مسافة تقدر بـ5 كليومترات، لفت إلى رصد قرابة 53 نوعا من الأسماك قد نفقت.

🛑أكدت الحظيرة الوطنية لحوض آرغين في موريتانيا نفوق أعداد هائلة من الأسماك على الشاطئ،حيث جنحت أعداد كبيرة من الأسماك إلى الشاطئ. وتحظى الثروة السمكية بأهمية بالغة في الاقتصاد الموريتاني ، حيث تمثل 58 ٪ من صادرات البلاد ، كما تعتبر موريتانيا أكبر مصدر عربي للأسماك . pic.twitter.com/vzUEZNBI6l — مسك (@miskalakhbar) June 27, 2021

ولفت البيان إلى إصدار الأوامر لقطاع العمليات بضرورة جمع المعلومات المطلوبة بالتعاون مع محققي المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد الموجودين في الميدان.

يشار إلى أن الثروة السمكية تمثل بالنسبة للاقتصاد الموريتاني 58 % من صادرات البلاد، كما تعتبر موريتانيا أكبر مصدر عربي للأسماك .