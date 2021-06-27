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    الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

    الرئيس العراقي يستقبل نظيره المصري في بغداد

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    استقبل الرئيس العراقي برهم صالح، صباح اليوم الأحد في مطار بغداد، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيث جرت مراسم الاستقبال.

    وبحسب بيان صادر عن الرئاسة العراقية، تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، عقد صالح والسيسي جلسة مباحثات ثنائية، رحّب خلالها الرئيس العراقي بنظيره المصري، مؤكداً أن الزيارة خطوة مهمة وكبيرة في دعم العراق وتعزيز العلاقات الثنائية المشتركة.

    الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
    السيسي يجتمع بالعاهل الأردني والرئيس العراقي في نيويورك

    وأشاد صالح بعمق وتطور العلاقة الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين اللذين يتقاسمان وشائج وروابط تاريخية، ويحتضنان أقدم الحضارات التي عرفتها البشرية في وادي الرافدين ووادي النيل.

    وجرى، خلال اللقاء، بحث التعاون الثلاثي القائم بين العراق ومصر والأردن حيث تم التأكيد على أهمية تعزيز مستوى التنسيق بين البلدان الثلاثة والاستفادة من التواصل الجغرافي في تنمية آفاق تعاونٍ أوسع في مجالات الاقتصاد والتجارة والتنمية، والتأسيس لمشاريع البنى التحتية ونقل الطاقة ومدّ انابيب النفط، إلى جانب مواصلة الجهود من أجل مواجهة التحديات القائمة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وتداعيات وباء كورونا، والتغيّر المناخي وحماية البيئة، كما تمّ التأكيد على ضرورة مواصلة الاجتماع بشكل دوري لتنسيق المواقف وتعزيز التعاون الثلاثي.

    وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في المنطقة، والإشارة إلى الدور المحوري لمصر في المنطقة العربية والإقليمية، والتأكيد على أن العراق الآمن والمستقر ذا السيادة، وإعادة دوره العربي والإقليمي هو عنصرٌ مهمٌ في ترسيخ الأمن والاستقرار والتنمية في كل المنطقة، والإشارة إلى وجوب التنسيق الثلاثي المشترك في تخفيف التوترات وتعزيز الاستقرار الإقليمي وإيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا.

    • الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Présidence irakienne
    • الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Présidence irakienne
    • الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Présidence irakienne
    • الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Présidence irakienne
    • الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي
      © Sputnik . Présidence irakienne
    1 / 5
    © Sputnik . Présidence irakienne
    الرئيس العراقي برهم صالح يستقبل نظيره المصري عبد الفتاح السيسي

    من جهته عبّر الرئيس السيسي عن سعادته بزيارة بغداد، مشيداً بجهود العراق في ترسيخ الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة التحديات المختلفة التي واجهت البلد، مؤكدا على موقف مصر المساند والداعم للعراق، وأهمية العمل لتطوير العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثلاثي العراقي المصري الأردني.

    انظر أيضا:

    بغداد: القمة الثلاثية بين مصر والأردن والعراق قائمة لكن موعدها لم يحدد
    مشروع القمر الصناعي العراقي قيد الدراسة ومصر تتكفل بالمساعدة
    مصدر لـ"سبوتنيك": عقد القمة الثلاثية بين قادة مصر والأردن والعراق في بغداد الأسبوع المقبل
    السيسي يصل العراق في أول زيارة لرئيس مصري للبلاد منذ 30 عاما
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