السيسي والكاظمي يجريان مباحثات ثنائية على هامش القمة الثلاثية المرتقبة

عقد رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، جلسة مباحثات ثنائية مع الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الذي يزور بغداد حاليا، على هامش القمة المصرية العراقية الأردنية المرتقبة.

وبحسب بيان لرئاسة الوزراء نشرته وكالة الأنباء العراقية "واع"، فقد تناولت المباحثات بين الكاظمي والسيسي "العلاقات بين البلدين وسبل تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات".

ولفت البيان إلى أن الجلسة الثنائية ركزت كذلك على عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

أوضح أن مراحل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في وقت سابق، في إطار أعمال القمة الثلاثية العراقية المصرية الأردنية، كان من أهم ما تم بحثه في الجلسة الثنائية.

يشار إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يزور العراق حاليا وكذلك الملك عبد الله ملك الأردن وذلك لعقد القمة المصرية العراقية الأردنية في نسختها الثالثة.

وكان بسام راضي المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، قد أكد أن زيارة السيسي إلى بغداد هي أول زيارة لرئيس مصري للعراق منذ 30 عاما، لافتا إلى أن مشاركته في قمة بغداد للتعاون الثلاثي تأتي في إطار البناء على ما تحقق خلال القمم السابقة.