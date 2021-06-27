الداخلية الفرنسية: نسبة الإقبال على الانتخابات الإقليمية مازالت ضعيفة

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة في الانتخابات الإقليمية بحلول منتصف النهار ما زالت ضعيفة.

وبحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت الداخلية الفرنسية، إن نسبة الإقبال بحلول منتصف النهار في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية الفرنسية بلغت 12.66% بارتفاع طفيف عن أدنى مستوى قياسي في الجولة الأولى 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، حيث بلغت 12.22%.

وكانت نسبة الإقبال في آخر انتخابات إقليمية أجريت في العام 2015 بحلول منتصف النهار 19.59%، فيما كانت في العام 2010 في نفس التوقيت 18.57%.

ومن المفترض أن يصوت ما يقرب من 48 مليون ناخب، اليوم الأحد، للمشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الإقليمية والمحلية في فرنسا، وذلك بعد أن شهدت الجولة الأولى من التصويت معدل امتناع قياسي.

يشار إلى أن الامتناع الجماعي عن التصويت يجعل من الصعب على منظمي استطلاعات الرأي التنبؤ بنتيجة التصويت في 13 مسابقة في البر الرئيسي لفرنسا، خاصة في بروفانس في الجنوب الشرقي والتي تأمل زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في الحصول عليها.