الهند تعلن عن تفجير في قاعدة "جامو"... وتحقيقات في استخدام مسيرات في الهجوم

أكدت القوات الهندية وقع انفجارات في قاعدة "جامو" الجوية، مؤكدة فتح تحقيق في إمكانية استخدام طائرات مسيرة في الهجوم.

وبحسب ما كتبته القوات الجوية الهندية، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الأحد، فإن انفجارين قد وقعا بقاعدة، جامو الجوية، مؤكدة أن أحد الانفجارين تسبب في أضرار طفيفة في سقف مبنى في المحطة بينما انفجر الآخر في منطقة مفتوحة، واضافت "لم تلحق أي اضرار بأي معدات".

Two low intensity explosions were reported early Sunday morning in the technical area of Jammu Air Force Station. One caused minor damage to the roof of a building while the other exploded in an open area. — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 27, 2021

ولفتت القوات الهندية عبر حسابها على "تويتر" إلى أن "التحقيقات جارية مع الوكالات المدنية"، في اشتباه باستخدام طائرات مسيرة في انفجار وقع بقاعدة جامو الجوية.

There was no damage to any equipment. Investigation is in progress along with civil agencies. — Indian Air Force (@IAF_MCC) June 27, 2021

وبحسب تصريحات نقلتها "رويترز"، قال مسؤولان أمنيان كبيران، اليوم الأحد، إن الهند تحقق في اشتباه باستخدام مقاتلين انفصاليين طائرات مسيرة بعد انفجارين هزا قاعدة للقوات الجوية الهندية في منطقة جامو الشمالية.

وقال المسؤولان إن الانفجارات التي وقعت في الساعات الأولى من صباح الأحد أدت إلى إصابة شخصين وإلحاق أضرار طفيفة بمبنى، مؤكدين أنها تسببت في قلق الدوائر الأمنية؛ لأنها قد تكون المرة الأولى التي تستخدم فيها طائرات مسيرة في هجوم بالهند.

وقال ضابط أمني كبير لـ"رويترز"، إن الاشتباه في استخدام طائرات مسيرة في الهجوم، إذا ثبتت، سيشكل تحديًا كبيرًا لقوات الأمن في المنطقة.

وبالإشارة إلى أن أصابع الاتهام تتجه إلى انفصاليين من كشمير التي تقطنها أغلبية مسلمة، فإن المنطقة باتت بؤرة ساخنة منذ حصول الهند وباكستان على استقلالهما من الحكم البريطاني في عام 1947، حيث تطالب كلا الدولتين بالمنطقة على الرغم من سيطرة كل منهما على أجزاء منها.

وتتهم باكستان الهند بانتهاك حقوق الإنسان في كشمير، في حين تقول الهند إن باكستان تدعم المسلحين في المنطقة التي تسيطر عليها، وقد اتهمت باكستان في السابق باستخدام طائرات مسيرة لتزويد المسلحين في كشمير بالأسلحة، وينفي البلدان هذه الاتهامات.