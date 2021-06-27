مدرب الترجي عقب الهزيمة من الأهلي: أعطيت كل ما عندي ولن أبقى مدى الحياة... فيديو

تحدث معين الشعباني مدرب الترجي التونسي عن تقديمه أقصى ما عنده لفريقه، مشيرا إلى أنه لن يبقى مدى الحياة مدربا للترجي.

وبحسب مقطع فيديو أوردته إذاعة موزاييك التونسية أكد معين الشعباني المدير الفني لنادي الترجي إمكانية رحيله عن النادي.

وفي الندوة الصحفية عقب المباراة التي هزم فيها فريقه بثلاثية نظيفة من النادي الأهلي المصري في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، قال شعباني: "أعطيت أقصى ما يمكن للترجي.. لن أبقى مدى الحياة في الترجي هذه سنة الحياة".

وفاز الأهلي المصري على الترجي ذهابا في العاصمة التونسية بهدف بلا رد، قبل أن يفوز عليه بثلاثة أهداف في مباراة الإياب أمس بالقاهرة.

وفاز الشعباني مع فريقه ببطولة الدوري المحلي، لكنه أخفق في بطولة الكأس التونسية.