سبب بكاء علا غانم على الهواء... فيديو

وبحسب مقطع فيديو أكدت علا أن سبب بكائها هو تذكرها فترة بعدها عن أولادها، حينما سافرت إلى أمريكا في العام 2016.

وقالت: "في أغسطس 2016 كنت راجعة من أمريكا، وحالتي النفسية كانت زي الزفت، لم أتوقف عن البكاء يمكن شهر..عشان ولادي وحشتهم ووحشوني، ووعدتهم إن مفيش أوجاع تاني."

وأضافت: "كنت قادرة أتحمل شغلي وهما في مصر معايا، عشان بشوفهم كل يوم حتى لو نايمين، أصحى الصبح ممكن نفطر مع بعض وأنزل الشغل، لما سفرتهم بعد الثورة بقى في مسافة بعيدة، فعشنا حوالي 9 سنين في ألم، وجع داخلي كل مرة أنزل مصر بحاول أتغلب عليه وأتناساه. طبعا مكالمات كل يوم مع بعض لكن أنا سعيدة إني مشيت.".

وتحدثت علا غانم في اللقاء عن مشروعها الذي افتتحته في أمريكا، بعد اعتزالها التمثيل، مؤكدة أنها نجحت في إنشاء فندق للكلاب، تقدم فيه خدمات متميزة للكلاب، لافتة إلى أن "برندات شهيرة" في المجال نفسه بدأت تدخل معها في حالة من التنافس.