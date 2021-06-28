عبير موسي: الغنوشي أصدر تعليمات من شأنها تسهيل مهمة اغتيالي

وأضافت موسي في حوارها مع "سبوتنيك" أن رئيس البرلمان أعطى تعليمات بعدم دخول المرافقة الأمنية معها إلى قاعة البرلمان، وأن هذا الإجراء يستهدف أن تكون بمعزل عن الحراسة الأمنية، ما يعني تسهيل لأي عملية اعتداء وتصفيتي جسديا.

وأجابت موسي على تساؤل لـ "سبوتنيك" بشأن ما إن كانت تعرضت لمحاولات اغتيال أو تهديدات بالقتل... وكيف تتحرك من وإلى البرلمان وفي الطرقات قائلة: أنا الآن تحت الحراسة المشددة اللصيقة منذ سنوات، باعتبار أن هناك تهديدات بالقتل والتصفية مباشرة وغير مباشرة تستهدف تصفيتي الجسدية.

وأضافت: تم إعلامي بالتهديدات عبر الأجهزة الأمنية من أطراف متعددة، حيث وضعتني وزارة الداخلية تحت الحراسة المشددة، لكن أود الإشارة إلى أمر خطير، حيث أمر رئيس البرلمان راشد الغنوشي بعدم إدخال المرافقة الأمنية الخاصة إلى البرلمان، وهي محاولة منه لتسهيل عملية تصفيتي، باعتبار أن البرلمان يدخله أصحاب السوابق ومن لهم علاقة بالإرهاب، كما أن تنظيم القرضاوي يرتع داخل البرلمان.

وأكدت أن هذه الطريقة تهدف لأن تكون "في وقت بعينه بعيدة عن المرافقة الأمنية ويسهل الاعتداء علي وتصفيتي بأي طريقة، بما فيها التصفية عن طريق أي حادث بسيط ليقولون أنه حادث عادي".

وأجابت أيضا على تساؤل بشأن إن كانت تتهم رئيس البرلمان بالإسهام أو تسهيل تصفيتها أو اغتيالها قائلة: نعم هذا مؤكد، حيث أنه أعطى الضوء الأخطر لتعنيفي داخل البرلمان، وتم تعنيفي في أكثر من مناسبة، كما أن منع دخول المرافقة الأمنية معي يعني أنه تسهيل لعملية تصفيتي جسديا، وهذا على مسؤوليتي، خاصة أنه استعمل سلطته على رئيس الحكومة بإعطاء تعليمات للمرافقة بعدم الدخول إلى قاعة البرلمان.

وتابعت: كما أنه يصعب علي التحرك دون ارتداء السترة الواقية من الرصاص والخوذة الخاصة بذلك، إلا أن التعليمات التي صدرت حالت دون تمكيني منها، وهو ما يعني أنهم يريدون دخولي إلى البرلمان دون أي حماية لتسهيل تصفيتي.

وحملت موسي رئيس الحكومة المسؤولية، باعتباره "المتولي وزارة الداخلية والمسؤول عن حماية شخصية سياسية مهددة"، حسب تعبيرها.