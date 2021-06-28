كيف تستفيد من منصة مدرستي في الدروس الصيفية؟ وزارة التعليم السعودية تجيب

وبحسب ما نشرته الوزارة عبر الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة "مدرستي"، أكدت أن حسابات الدخول إلى المنصة يتم الحصول عليها من خلال تطبيق "توكلنا".

ولفتت إلى أنه وبعد الحصول على الحساب ستظهر لولي الأمر قائمة يضغط بعدها على الأيقونة الموجودة بجوار اسم المستخدم، وسوف يتم عقب هذه الخطوة إرسال رقم سري للحساب على الجوال المسجل على تطبيق "توكلنا".

وأوضحت أن التسجيل يتيح تعديل البيانات الشخصية من خلال الدخول إلى القائمة يمين الشاشة الرئيسية، وهذه البيانات تتضمن الجوال والبريد الإلكتروني وبيانات الاسم والهوية بالرجوع لقائد المدرسة.

وبخصوص طريقة التوقيع بالحضور على المنصة في الدروس، أوضحت أن هناك مجموعة من الخطوات، منها الضغط على القائمة الرئيسية الجانبية، ثم الضغط على جدولي، ثم الضغط على اسم الدرس، وبعدها الضغط على حضور بحانب الدرس.

يشار إلى أن منصة مدرستي هي منصة متكاملة مصممة لتلبية احتياجات جميع الأطراف المعنية، وقد أنشأتها وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية في خضم جائحة كورونا خصصت لتسهيل التعلم على طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية والمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية، بعد إغلاق المدارس واللجوء لنظام التعلم عن بعد الذي قطعت فيه المملكة أشواطا كبيرة.

وتعد منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي، وتقدم ما يتم فعله على أرض الواقع في المدرسة للطلاب، من خلال البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات بدءً من تسجيل الدخول للمنصة، وأداء النشيد الوطني، التمارين الرياضية، يعقب ذلك استعراض الجدول الدراسي والدخول للفصل الدراسي مع المعلم، حيث يبدأ في تسجيل الحضور والغياب.

وتوفر "منصة مدرستي" أكثر من 45 ألف مصدراً تعليميًا متنوعاً يراعي الفروق الفردية بين الطلاب بما في ذلك فيديوهات مرئية وكرتونية ، ألعاب تعليمية، وقصص وكتب تربوية.

كما توفر أدوات للتخطيط والتصميم التعليمي، وكذلك التقييم مثل: اختبارات إلكترونية، وبنوك أسئلة تضم أكثر من 100 ألف سؤال محكّم في أغلب المقررات الدراسية، بحسب الموقع الالكتروني للمنصة.