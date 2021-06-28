أبو ظبي تقصر دخول الأماكن العامة على متلقي اللقاح

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي لحكومة أبو ظبي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد أن لجنة الطواريء الخاصة بكورونا اتخذت قرارا بقصر دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين، على أن يبدأ العمل بالقرار من يوم الـ20 من أغسطس/ آب المقبل.

لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تعتمد حصرية دخول عدد من الأماكن العامة على المطعمين وذلك استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على الصحة العامة، وبعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة. pic.twitter.com/1NOz2oYONy — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 28, 2021

وقد تضمن القرار المطاعم والمقاهي ومراكز التسوق، والصالات الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق، لكنه استثني "السوبرماركت والصيدليات".

ويشمل القرار مراكز التسوق، والمطاعم والمقاهي، والصالات والأنشطة الرياضية، والمنتجعات الصحية، والمتاحف والمراكز الثقافية، والمراكز والمدن الترفيهية، والجامعات والمعاهد، والمدارس والحضانات، والمحلات التجارية خارج مراكز التسوق (باستثناء محلات السوبرماركت والصيدليات). — مكتب أبوظبي الإعلامي (@admediaoffice) June 28, 2021

ولفت القرار إلى أنه يأتي من أجل استكمال الإجراءات الوقائية حفاظا على الصحة العامة، بعد تطعيم أكثر من 93% من الفئات المستهدفة في الإمارة.

ويبدأ العمل بالقرار من يوم الجمعة الموافق 20 أغسطس 2021، ولا ينطبق القرار على غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق الحصن، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.



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وأشار القرار إلى أنه لا يخص غير المطعمين الحاصلين على استثناء من التطعيم وفق الإجراءات المعتمدة والتي تظهر حالتهم على تطبيق "الحصن"، كما لا ينطبق على الأطفال دون سن 16 عاماً.