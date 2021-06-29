الكويت تفتح حدودها البرية والبحرية ابتداء من هذا التاريخ بشرط

وبحسب جريدة "القبس" الكويتية، فإن المجلس قرر أن يبدأ سريان القرار من أول أغسطس/آب المقبل.

وكان وزير الصحة الكويتي باسل الصباح قد أعلن، السبت الماضي، عن قراره رقم 72 لسنة 2021، والقاضي بالسماح لغير الكويتيين بالدخول إلى البلاد بشرط الحصول على اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" المستجد، والذي تعتمده الكويت سواء "فايزر – أسترازينيكا – موديرنا"، أو جرعة واحدة من لقاح "جونسون آند جونسون" الأمريكية.

إلى جانب ذلك، قرر مجلس الوزراء الكويتي أيضا تسيير رحلات طيران مباشرة، إلى 12 دولة، ابتداءً من يوم الخميس 1 يوليو/ تموز المقبل.

وهذه الدول هي البوسنة والهرسك، بريطانيا، اسبانيا، الولايات المتحدة الأميركية، هولندا، إيطاليا، النمسا، فرنسا، قيرغيزستان، ألمانيا، اليونان، سويسرا.

يشار إلى أن قرار وزير الصحة الكويتي كان قد تضمن فرض إجراء فحصي "بي سي آر" الأول قبل الوصول للبلاد بـ72 ساعة، ويفيد بالخلو من الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد، بينما يتم إجراء الفحص الثاني خلال فترة الحجر المنزلي الممتد لسبعة أيام بعد الوصول.

وكانت الكويت قد أقرت مجموعة من الإجراءات دفعا للإسراع بعملية التلقيح، حيث قررت بداية من أول أمس الأحد، منع غير المطعمين من دخول المراكز التجارية والتجمعات الكبرى، مما أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي الكويتية.