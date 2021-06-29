موظفو المصارف في لبنان يهددون بالتوقف عن العمل

هدد اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية بالتوقف عن العمل بسبب تكرار الاعتداءات على الموظفين من قبل محتجين.

وبحسب بيان نشره موقع "النشرة"، استنكر اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية الاعتداءات على البنك السويسري بالأمس، مؤكدا أنه قد يضطر إلى اتخاذ قرار بالتوقف عن العمل بعد تكرار هذه الاعتداءات.

وكان محتجون لبنانيون تابعون لجمعية محلية تدعى "بنين" قد اعتدوا، أمس الاثنين، على موظفي البنك السويسري في شارع الحمرا في العاصمة بيروت، بسبب قيام البنك بغلق حساب للجمعية، ويقول البنك إنه أغلقه بقرار من مصرف لبنان المركزي.

وأكد بيان اتحاد نقابات موظفي المصارف اللبنانية أن أحد المعتدى عليهم من الموظفين تم نقله إلى المستشفى، مؤكدا أنه في حالةٍ حرجةٍ.

ولفت البيان إلى أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي أمام مثل تلك التصرفات، مؤكدا أن الموظفين يلتزمون بقرارات المصرف المركزي.

وطالب "القوى الأمنية بالتشدد في مُعاقبة كل مُخلٍ بالأمن كائناً من كان"، آملا إلى أن "تُبادر القوى الأمنية إلى منع التجمعات غير المُرخّصة قانوناً من النزول إلى الشارع، وقد تزايدت في الآونة الأخيرة أمام مقرات المصارف".

يشار إلى أن محتجين بالأمس أضرموا النيران أمام البوابة الرئيسية لمصرف لبنان في صيدا، ودخلوا إلى باحته وعبثوا بمحتوياته، حسب تقارير إعلامية محلية.

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية تتجلى في عدم قدرة السلطات على تشكيل حكومة رغم تسمية رئيسها سعد الحريري، مما فجر أزمات اقتصادية بدأت بانهيار "تاريخي" لسعر الليرة اللبنانية، انعكس على أزمات أخرى في أساسيات الحياة كالكهرباء والدواء وغيرها.