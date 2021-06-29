حمدوك يطلب من كوريا الجنوبية دعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي

طالب رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الحكومة الكورية الجنوبية بدعم جهود حكومته في التحول الديمقراطي في السودان.

وبحسب وكالة "يونهاب" الكورية، طلب حمدوك من كوريا الجنوبية "تقديم الدعم لجهود الحكومة الانتقالية السودانية لتحقيق الديمقراطية والازدهار في السودان".

تصريحات حمدوك جاءت على هامش لقائه لي سونغ هو، منسق الشؤون الاقتصادية والدبلوماسية في وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، في العاصمة الخرطوم.

زيارة لي سونغ هو جاءت وفقا لبيان الخارجية الكورية من أجل بحث سبل التعاون الثنائي بين البلدين خلال زيارته إلى السودان.

وعبر المسؤول الكوري عن ترحيب بلاده بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مشيدا بجهود الحكومة السودانية في عملية التحول الديمقراطي في السودان.

ولفت البيان إلى أن لي التقى وزيرة الخارجية السودانية نجلاء المنقوش، حيث دعاها إلى "المشاركة في الدورة الخامسة للمنتدى الكوري الأفريقي"، والتي من المفترض أن تعقد في العاصمة سيئول في ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

يشار إلى أن زيارة المسؤول الكوري تعد أول زيارة بهذا المستوى منذ تشكيل الحكومة الانتقالية السودانية في أغسطس/ آب 2019.