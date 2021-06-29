نيجيريا تعتقل زعيما انفصاليا "بيافرا" لمحاكمته

كشفت نيجيريا عن اعتقالها زعيما انفصاليا كان يدعو إلى انفصال جزء من جنوب شرق نيجيريا عرف سابقا باسم "بيافرا".

وبحسب رويترز فقد أكد وزير العدل النيجيري اليوم الثلاثاء، أن نامدي كانو، زعيم الجماعة التي تدعو إلى انفصال "بيافرا" اعتقل وهو محتجز في العاصمة أبوجا لمحاكمته.

ولفت إلى أن "نامدي" مثٌل أمام المحكمة وتم تأجيل قضيته حتى 27 يوليو تموز، المقبل.

وقال المدعي العام ووزير العدل أبو بكر مالامي لقناة "إن إيه تي" الإخبارية الرسمية، إن "نامدي" اعتقل في 27 يونيو / حزيران، و"أعيد" إلى نيجيريا، لكنه لم يذكر من أين، مؤكدا أنه "تم اعتراضه من خلال الجهود التعاونية لأجهزة المخابرات والأمن النيجيرية"

ويقود نامدي السكان الأصليين في بيافرا، تحت اسم "آي بي أو بي"، والتي يصفها الجيش النيجيري بأنها منظمة إرهابية.

ويدعو قادة "آي بي أو بي" إلى انفصال المنطقة الجنوبية الشرقية التي انفصلت بالفعل عن نيجيريا منذ 30 مايو/ أيار 1967 حتى 15 يناير/ كانون الثاني 1970، تحت اسم جمهورية بيافرا، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات قتل فيها أكثر من مليون شخص، معظمهم من الجوع.

جدير بالذكر أن "نامدي" كان قد قضى عامين في السجن بتهمة التآمر الجنائي والانتماء إلى منظمة غير مشروعة، لكنه اختفى بعد الإفراج عنه بكفالة في أبريل / نيسان 2017.