صدام بين تويتر وجماعة هندوسية.. والسبب "خريطة"

قامت إحدى الجماعات الهندوسية بتقديم شكوى للشرطة المحلية ضد مدير شركة تويتر في الهند، وذلك بسبب استبعاد شركته ما وصفوه بالـ "مناطق الحساسة سياسيا" من خريطة للهند على موقعها.

وبحسب رويترز فإن الشكوى تختصم مانيش ماهيشواري، مدير مكتب تويتر في الهند، وأحد المسؤولين التنفيذيين، مؤكدة أنهم انتهكوا القوانين الخاصة بمنع العداء والكراهية داخل المجتمع.

وفي حين لم تعلق تويتر على الأمر، فإن الخريطة التي أثارت لغطا قد اختفت من مكانها منذ الثلاثاء الماضي.

وكانت صفحة الوظائف بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قد وضعت خريطة للهند، استبعدت منها "منطقة جامو وكشمير"، المتنازع عليها بين الهند وباكستان وكذلك جيب لاداخ البوذي.

وأثارت الخريطة موجة غضب على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى إجراء تحقيق، خاصة وأن العلاقات بين تويتر والهند متأزمة بخصوص التزام الشركة بقواعد تكنولوجيا المعلومات الجديدة في البلاد.

وقد قدمت الشرطة الإلكترونية في ولاية ماديا براديش شكوى مماثلة ضد ماهيشواري، الذي استدعته الشرطة في ولاية أوتار براديش الشهر الجاري لعدم حذفه لقطات مصورة زُعم أنها تحرض على الفتنة الدينية.