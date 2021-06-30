تركيا... أردوغان يتهم زعيم المعارضة بإهانته ويرفع دعوى قضائية ضده

رفع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، دعوى قضائية ضد زعيم المعارضة رئيس "حزب الشعب الجمهوري" كمال قليجدار أوغلو، اتهمه فيها بانتهاك حقوقه الشخصية عبر توجيه "إهانات شديدة" له.

وذكرت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، مساء اليوم الأربعاء، أن الدعوى التي رفعها أردوغان تتطرق إلى كلمة أدلى بها قليجدار أوغلو خلال اجتماع الكتلة النيابية لحزبه.

وبحسب عريضة الدعوى التي رفعها حسين آيدن، محامي أردوغان، تضمنت كلمة رئيس "حزب الشعب الجمهوري" أمس الثلاثاء "إهانات شديدة للرئيس انتهك واعتدى فيها على حقوقه الشخصية".

وتطالب الدعوى بإلزام قليجدار أوغلو بدفع تعويض قدره 500 ألف ليرة تركية (حوالي 57 ألف و500 دولار) ونشر قرار المحكمة في صحيفة ذات انتشار واسع.