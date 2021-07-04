الرئيس التونسي يطالب القيادات الأمنية والعسكرية بتصور جديد لمواجهة كورونا

وبحسب بيان نشرته رئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أكدت أن سعيد عقد اجتماعا طارئا مساء أمس السبت بمقره في قصر قرطاج مع قيادات أمنية وعسكرية لمناقشة أزمة كورونا.

ووفقا لبيان الرئاسة فقد طالب سعيد القيادات الحاضرة بالتفكير مع بقية مؤسسات الدولة في تصور جديد لإدارة الأزمة ومعالجتها في تونس، ووضع تدابير جديدة، مؤكدا ان التدابير المعمول بها حاليا لم تؤدي إلى تحسن الأوضاع بل زادتها تفاقما.. حسب تعبير البيان.

وشدد الرئيس التونسي على أن اجتماعه بالقيادات الأمنية والعسكرية لمناقشة أزمة الوباء "لا ينافس أي جهة أخرى، بل اقتضته المسؤولية الوطنية التي يجب أن تعلو على كافة الاعتبارات السياسية أو الحزبية الضيقة".

ووصف سعيد التعامل مع الوباء في تونس على أنه حالة حرب، قائلا: "بلادنا في حالة حرب وهو ما يستدعي تضافر كل الجهود وتشريك أصحاب النوايا الصادقة".

ووفقا للبيان ناقش المجتمعون عددا من المقترحات منها "ترتيب المناطق الموبوءة ترتيبا تنازليا، والتركيز على المناطق الأكثر تضررا لوضع حد لنسق تفشي العدوى، وذلك وفق المقترحات التي يتقدم بها المختصون في هذا المجال".

يشار إلى أن الأوضاع في تونس كانت قد دخلت في الأسابيع الأخيرة منعطفا أشد خطورة، حيث أعلنت وزارة الصحة وجود السلالة الهندية، مؤكدة أنها سبب الانتشار السريع بين فئات كثيرة من بينها الشباب.

وقد زادت نسبة تفشي الوباء في مناطق كثيرة من تونس، خاصة ولاية القيروان، حيث أمر الرئيس التونسي بتجهيز مستشفى ميداني عسكري للمدينة لمواجهة الضغط على القطاع الصحي بها.