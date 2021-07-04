الشرطة الصينية تحذر من الدعوة للحداد على طاعن شرطي في هونغ كونغ

حذرت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ من الدعوة إلى الحداد على شخص طعن شرطيا، في المدينة، واصفة الدعوة للحداد عليه بأنها دعم للإرهاب.

وبحسب بيان نشرته بولمبرغ قالت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ، إن "دعوة الجمهور للحداد على المهاجم لا يختلف عن دعم الإرهاب".

وشدد البيان على أن مثل هذه الدعوة ستثير المزيد من الكراهية، وتقسيم المجتمع، وتنتهك النظام الاجتماعي وتعرض السلامة العامة للخطر، وتهدد كل فرد في هونغ كونغ، حسب تعبير البيان.

وكان وزير الأمن في هونغ كونغ قد أعلن أول أمس الجمعة وفاة رجل في العقد الخامس، عقب قيامه بطعن شرطي، ثم طعن نفسه في الصدر ما أدى لوفاته في الحال، فيما خضع الشرطي البالغ من العمر 28 عاما لعملية جراحية عقب طعنه مساء الخميس.

وقد تولت شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ التحقيق، واصفة الحادث بأنه هجوم إرهابي محلي في الذكرى الـ 24 لعودة المستعمرة البريطانية السابقة إلى الحكم الصيني.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الجاني كان يعمل لدى شركة فيتاسوي إنترناشونال هولدينجز المحدودة المنتجة لحليب الصويا، مما حدا بالشركة إلى إصدار بيان تؤكد فيه دعمها التحقيق، بعد تعرضها لمقاطعة عبر الانترنت من المستهلكين الصينيين.

وقد سلطت القضية الضوء على التوترات المتزايدة بين السكان المحليين في هونغ كونغ والشرطة، والتي تعرضت لانتقادات لاستخدامها القوة المفرطة في الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية التي عصفت بالمدينة قبل الوباء.