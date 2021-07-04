العراق.. الحشد الشعبي يحبط محاولة تفجير أبراج للكهرباء في نينوى

كشف الحشد الشعبي العراقي اليوم الأحد، عن إحباطه محاولة لتفجير أبراج لنقل الطاقة جنوب محافظة نينوى شمال العراق.

وبحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية فإن "قوة من اللواء 25 بالحشد أحبطت، محاولة عناصر داعش لتفجير أبراج نقل الطاقة الكهربائية جنوب محافظة نينوى".

وأوضح البيان أنه وخلال عمليات مداهمة قامت بها القوات فقد عثرت على ثلاث عبوات ناسفة محلية الصنع، أعدها عناصر داعش من أجل تفجير برج لنقل الطاقة الكهربائية جنوب المحافظة.

وشدد على أن قوات الهيئة كثفت إجراءاتها الأمنية من أجل حماية أبراج التوتر العالي لنقل الطاقة الكهربائية من العمليات التخريبية.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تناميا في العمليات الإرهابية التي استهدفت محطات الكهرباء وخطوطها، حيث أكد عبد الخالق العزاوي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أن النصف الأول من العام الجاري 2021 قد شهد 15 عملية استهداف لخطوط نقل الكهرباء في محافظة ديالى وحدها، بينما سجل العراق خلال شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد.

وبالأمس تم استهداف خط الكهرباء بشرق الموصل، إثر تفجير برج في منطقة الدرناج، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة، فيما تعرض خط القيارة - كركوك إلى تفجير خمسة أبراج، مساء الجمعة الماضية، مما تسبب في خروجها من العمل نهائيا.