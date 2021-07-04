تحذير لبناني من عدم وجود خبز بسبب نفاد المازوت

وبحسب تصريحات نقلها موقع النشرة اللبناني قال إبراهيم "في حال عدم توافر المازوت يوم الاثنين، ستكون الأفران أمام مشكلة كبيرة، وسيفتح من يتوافر عنده المازوت، فيما سيغلق العدد الأكبر".

وشبه حال المخابز وقتها بحال محطات الوقود، قائلا: " بداية من الغد إذا لم يتوفر المازوت، سيصيبنا كما أصاب ​محطات المحروقات​، حيث أن بعض الأفران ستفتح أبوابها والبعض الآخر لن يتمكن من ذلك".

وكشف نقيب الأفران أن الجيش اللبناني قدم كميات من المازوت الخاص به للأفران، بينما قامت أفران أخرى بشراء كميات من السوق السوداء حتى لا تتوقّف عن العمل.

يشار إلى أن لبنان يعاني من أزمة محروقات تعود بالأساس كما أكد نقيب موزعي المحروقات فادي أبو شقرا في حديث لـ"سبوتنيك"، إلى ارتفاع أسعار الدولار، معتبرا "الارتفاع الجنوني للدولار في الأسواق هو سبب المشاكل، وكموزعي محروقات أحب أن أوضح أن هناك بعض الشركات المستوردة لم يكن لديها بضاعة وأصبح لديها تأخير في البواخر وبفتح الاعتمادات من قبل مصرف لبنان".

ويعيش لبنان على وقع أزمة سياسية بسبب الخلاف على تشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سعد الحريري، مما تسبب في العديد من الأزمات الاقتصادية يأتي على رأسها انهيار سعر الليرة إلى مستوى قياسي، وهو ما أثر على سلع ومواد أساسية كالكهرباء والدواء وغيرها.