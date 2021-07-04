بايدن يحتفل بعيد استقلال أمريكا الـ 245

يحيي الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد الذكرى 245 لاستقلال بلاده باحتفال تقليدي يستضيف خلاله حوالي 1000 شخص في البيت الأبيض.

وبحسب رويترز فإن أبواب البيت الأبيض ستفتح لمئات الضيوف المدعوين، في تحول حاد عن الأشهر الأخيرة، حيث أجبر الوباء البلاد على إلغاء جميع الاحتفالات تقريبًا العام الماضي.

ومن المتوقع أن يكون من بين ضيوف بايدن الكوادر الأساسية التي ساعدت في التصدي لوباء كورونا، إضافة إلى العائلات العسكرية.

وسوف يتضمن الحفل خطابا لـ بايدن، وسيكون هناك عرض للألعاب النارية مدته 17 دقيقة تنطلق من كلا جانبي مسبح لينكولن التذكاري.

وكان بايدن قد أكد لمجموعة من المعلمين أول أمس الجمعة قائلا: "يوم الأحد، سنحتفل باستقلالنا كأمة، وكذلك بالتقدم الذي أحرزناه ضد الفيروس، وفي الأيام المقبلة، لدينا فرصة لبدء بداية أخرى".

يشار إلى أن السلطات الأمركيية كانت قد أعلنت عن حصول ما لا يزيد عن 67% من المواطنين على اللقاحات المضادة لكورونا.

جدير بالذكر أن جميع الاحتفالات في أمريكا تم إلغاؤها أو تقليصها العام الماضي، ومنها حفل تنصيب الرئيس جو بايدن في يناير كانون الثاني، والذي اضطر إلى الاستغناء عن الاحتفالات التقليدية، بعد فوز مشكك فيه من قبل الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

وقد عادت علامات الحياة الطبيعية في الولايات المتحدة، حيث سافر الناس وتجمعوا بدون أقنعة.