مصر.. قرار قضائي جديد بخصوص السفينة التي أغلقت الملاحة في القناة

قررت إحدى المحاكم المصرية اليوم الأحد تأجيل النظر في القضية الخاصة بالسفينة إيفرغرين التي كانت قد تسببت في تعطيل الملاحة بقناة السويس.

وبحسب موقع جريدة الوطن المصرية فقد أجلت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية اليوم الأحد النظر في قضية السفينة إيفرغرين التي جنحت في قناة السويس في مارس/ آذار الماضي إلى 11 يوليو/ تموز الجاري، لاستكمال التسوية السلمية بين هيئة قناة السويس ومالكي السفينة.

وقد عقدت المحكمة جلستها برئاسة المستشارة إيمان زكي، رئيس الدائرة الأولى الابتدائية بالمحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية.

وجاء التأجيل استجابة لطلبات كل من دفاع هيئة قناة السويس ودفاع الشركة المالكة للسفينة، حيث طالبا بالتأجيل لحين إكمال التسوية السلمية.

يشار إلى أن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس المصرية، كان قد كشف الأربعاء 23 يونيو/حزيران، الماضي، عن التوصل إلى اتفاق تسوية مبدئية مع الشركة المالكة للسفينة "إيفر غيفين" التي جنحت في المجرى الملاحي في آذار/مارس الماضي، وتسببت في توقف حركة المرور لستة أيام، مؤكدا أنه تم التوصل لتسوية مبدئية بعد 12 يوما من المفاوضات الجادة مع الشركة المالكة.