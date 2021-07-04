إعلام: هبوط طائرة شحن عسكرية مغربية في قاعدة جوية إسرائيلية

وبحسب موقع واللا العبري، فقد وصلت طائرة شحن تابعة للقوات الجوية المغربية إلى قاعدة حتسور الإسرائيلية استعدادا للمشاركة في مناورات دولية هذا الأسبوع.

وأكد أن هبوط الطائرة تم توثيقه صباح اليوم على مواقع تتبع الطائرات على الإنترنت. مشيرا إلى أن هذه المرة تعتبر الأولى التي تحط فيه طائرة عسكرية مغربية داخل إسرائيل، فيما لم ترد معلومات عن طبيعة ما تحمله الطائرة ولا طاقمها.

ونقل الموقع العبري عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي تأكيده وجود تعاون بين جيشه وعدد من الجيوش الاجنبية أثناء إجراء التدريبات، فيما لم يؤكد أو ينفي وجود المغرب في تلك المناورات.

وكان موقع البحرية الأمريكية قد أكد سابقا أن المملكة المغربية ستشارك لأول مرة، في مناورات عسكرية بحرية ضخمة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" تضم إسرائيل، انطلقت في الـ 28 من يونيو/ حزيران الماضي، وتستمر حتى الـ 10 من يوليو/ تموز الجاري.

يشار إلى أن إسرائيل والمغرب قد وقعا اتفاقا لاستئناف العلاقات بينهما في ديسمبر الماضي، بعد 20 عاما من القطيعة، حيث مثلت هذه الخطوة جزءًا من صفقة ثلاثية مع إدارة ترامب تضمنت اعترافًا أمريكيًا بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية.

ومنذ استئناف العلاقات، أقامت إسرائيل والمغرب مكاتب تمثيل دبلوماسي في الرباط وتل أبيب، فيما تستعد مجموعة شركات طيران إسرائيلية لتسيير رحلات مباشرة من إسرائيل إلى المغرب.