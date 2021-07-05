المتحدث باسم طالبان: كابول لن تستطيع استعادة السيطرة على مناطق شمال أفغانستان

أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم حركة "طالبان" الأفغانية، أن حكومة كابول لن تستطيع السيطرة على المناطق التي استولوا عليها شمال أفغانستان.

وبحسب مقابلة خاصة مع وكالة سبوتنيك، قال ذبيح: "نعلن أننا سيطرنا على أكثر من 70% من الحدود المشتركة مع طاجيكستان، ستكون لدينا علاقات حسنة وجيدة مع طاجيكستان".

وأكد أن حكومة كابول لن تتمكن من السيطرة على هذه المناطق، معللا بأن لديهم قوات نظامية في جميع المناطق الموجودة تحت تصرفهم.

وأوضح أن هذه القوات لم تتمكن من المقاومة في البداية، مؤكدا: "الآن لا يمكنهم فعل أي شيء، الأفضل السير في طريق الحوار وحل المشاكل المتبقية من خلال المفاوضات".

وعن رد فعل طاجيكستان على وجود طالبان في هذه المساحات الحدودية، قال المتحدث باسم الحركة: "ستكون لدينا علاقات حسنة وجيدة مع طاجيكستان الجارة والصديقة، وسنعمل على استتباب الأمن على الحدود ولن تكون هناك أي تدخلات".

وفي تعليقه على المفاوضات الدائرة في قطر بين حركته والحكومة الأفغانية، أوضح ذبيح الله أن الطرف المقابل ليس جدياً بما فيه الكفاية بشأن المفاوضات، مؤكدا أنهم "يريدون مفاوضات مثمرة وفي ذات الوقت يضعون العراقيل في طريقها ولا يسمحون للمفاوضات بأن تتقدم".

وتعليقا على ما إذا كانت قد تمت دعوة طالبان للتفاوض في موسكو، أوضح أنه حتى الآن لم تتسلم الحركة أي اقتراح رسمي بهذا الخصوص؛ مضيفًا: "لكن إذا تسلمنا اقتراحاً بهذا الشأن بصورة رسمية سنقوم بدراسته".

وتابع: "بهذه العقلية التي تتبعها الحكومة الأفغانية في كابول ستكون هناك عراقيل أينما جرت المفاوضات، في روسيا أو في أي بلد آخر. إذا كانوا جديين بالفعل فلدينا الآن مفاوضات معهم في قطر".