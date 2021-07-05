السيوف الثلاثة... مناورات عسكرية برية بين أمريكا وأوكرانيا

أكد الجيش الأوكراني أن تدريبات عسكرية برية سيتم إجراؤها في النصف الثاني من يوليو/ تموز الجاري، يشارك فيها معه كل من أمريكا وبولندا وليتوانيا.

وبحسب بيان صادر عنه نشرته "رويترز" قال الجيش الأوكراني إن التدريبات التي وصفها بـ "الكبيرة" ستجرى تحت عنوان "السيوف الثلاثة 2021"، وستتم في الجزء الغربي من البلاد وتحديدا في ساحة يافوريف للتدريب بمنطقة لفوف.

وبخصوص تفصيلات التدريب المشترك أوضح البيان أن عدد الجنود المشاركين سيكون أكثر من 1200 جندي، وسيضم ما يزيد على 200 مركبة قتالية، وسيستمر من 17 إلى 30 يوليو.

ولفت البيان أن تدريب السيوف الثلاثة-2021 سيؤدي إلى التطوير والتنسيق الفعال مع وحدات الدول الشريكة، إضافة إلى أنه سيسهم في رفع مستوى القدرات القتالية.

يشار إلى أن أوكرانيا والولايات المتحدة أجرتا الأسبوع الماضي التدريب العسكري "نسيم البحر" في البحر الأسود وجنوب أوكرانيا بمشاركة أكثر من 30 دولة رغم مطالبات روسيا بإلغاء المناورات.

تأتي مناورات "نسيم البحر" 2021 بعد تصاعد التوترات بين حلف شمال الأطلسي وموسكو التي قالت الأسبوع الماضي إنها أطلقت طلقات تحذيرية وأسقطت قنابل في مسار سفينة حربية بريطانية لإخراجها من مياه البحر الأسود قبالة شبه جزيرة القرم.