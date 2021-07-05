أمريكا تنتشل حطام طائرة بوينغ من المحيط الهادئ

أعلنت أمريكا أنها انتشلت حطام طائرة شحن من طراز بوينغ من المحيط الهادئ، قبالة هاواي.

وبحسب بيان لمجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي، اليوم الاثنين، نشرته "رويترز"، فقد تم انتشال حطام طائرة شحن من طراز "بوينغ 737-200" سقطت بعد هبوط اضطراري فوق المياه قبالة هاواي الأسبوع الماضي.

وأشار البيان إلى أن المحققين يخططون لاستخدام تقنية السونار لتحديد موقع الطائرة واستعادة صوت قمرة القيادة ومسجلات بيانات الرحلة.

وكانت الطائرة قد أجبرت على الهبوط في المحيط الهادئ في وقت مبكر يوم الجمعة الماضي.

وقال البيان إن "المحققين يخططون لاستخدام سونار المسح الجانبي لمسح مجال الحطام وحالة الطائرة وموقعها بما في ذلك مدى غرق الطائرة تحت السطح".

ولفت إلى أنه سيتم استخدام هذه المعلومات لتحديد كيف ومتى يمكن استعادة المسجلات.

وأوضحت إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية، التي تحقق أيضًا في الحادث أن طياري الطائرة أبلغوا عن مشكلة في المحرك وخططوا للعودة إلى هونولولو قبل وقت قصير من إجبارهم على الهبوط.

وقال البيان إن المجلس الوطني لسلامة النقل سيحدد مواعيد مقابلات مع طاقم الطائرة، الذين تم إنقاذهم، بالإضافة إلى مراقبي الحركة الجوية وعمال الصيانة.