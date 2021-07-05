نيجيريا... مسلحون يختطفون 140 طالبا في مدرسة ثانوية

اختطف مسلحون، اليوم الاثنين، 140 طالبا من مدرسة ثانوية داخلية شمال غربي نيجيريا.

وبحسب "سي بي سي نيوز" فإن مسلحين خطفوا 140 طالبا من مدرسة داخلية شمال غربي نيجيريا، في أحدث موجة من عمليات الخطف الجماعي التي استهدفت أطفال المدارس والطلاب.

ووفقا لايمانويل بول، وهو مدرس في مدرسة بيتيل المعمدانية الثانوية في ولاية كادونا المدرسة فإن المهاجمين تسلقوا السياج لاقتحامها في الساعات الأولى من يوم الاثنين، وأخذوا معظم الطلاب البالغ عددهم 165 تلميذاً هناك طوال الليل.

وأكد أن "الخاطفين اقتادوا 140 طالبا وفر 25 طالبا فقط، ما زلنا لا نعرف إلى أين تم نقل الطلاب".

وأوضح المتحدث باسم شرطة ولاية كادونا، محمد جليج، أن الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح يوم الاثنين، لكنه لم يستطع إعطاء تفاصيل عن عدد التلاميذ الذين تم أسرهم، مؤكدا أن "فرق الشرطة التكتيكية طاردت الخاطفين"، وما زلنا في مهمة الانقاذ ".

يشار إلى أن نحو 1000 طالب وطالبة تم اختطافهم في ولايات نيجيرية مختلفة منذ ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، وقد تم الإفراج عن معظمهم بعد مفاوضات مع مسؤولين محليين، رغم أن بعضهم ما زال محتجزاً.

وغالبًا ما تهاجم العصابات الإجرامية المدججة بالسلاح القرى لنهب وسرقة الماشية واختطاف الناس للحصول على فدية في شمال غربي ووسط نيجيريا، لكن منذ بداية العام استهدفت بشكل متزايد المدارس والكليات.