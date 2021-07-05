"العمليات المشتركة" العراقية تعلن عن خطة لتأمين محطات الكهرباء من هجمات داعش

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية، اليوم الاثنين، عن خطتها لتأمين محطات الكهرباء بعد ما تعرضت له من هجمات على مدار الأسابيع الماضية.

وبحسب تصريحات لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أكد اللواء تحسين خفاجي المتحدث باسم العمليات المشتركة، أن القيادة فتحت غرفة عمليات مع وزارة الكهرباء أشركت فيها الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وبينما أكد وجود تنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى، لفت إلى أن هذه الغرفة قامت بإعداد بعض الخطوات لحماية أبراج الكهرباء.

وعن تفاصيل آليات التنفيذ قال خفاجي إن الطائرات المسيرة وطيران القوة الجوية وطيران الجيش، يتعاون في تنفيذ الخطة، لافتا إلى إدخال منظومات وجهد فني بهذا المجال.

وأكد أن هذا التعاون أسهم في إيقاف بعض الهجمات التي استهدفت خطوط الطاقة في اليومين الماضيين، منوها بما وصفه بـ "الجهد الاستخباري والأمني"، مشددا على أن له دورا كبيرا في نجاح الخطة.

وتحدث خفاجي عن تضمين الخطة لحض المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، عن طريق رصد مكافآت مجزية للإدلاء بأي معلومات عن الإرهابيين.

وأوضح المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية أن استهداف الإرهابيين لمحطات الكهرباء وأبراجها، هي محاولة لخلق خروقات أمنية خاصة في هذا التوقيت، الذي هو ذروة الحرارة.

وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تناميا في العمليات الإرهابية التي استهدفت محطات الكهرباء وخطوطها، حيث أكد عبد الخالق العزاوي عضو لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي، أن النصف الأول من العام الجاري 2021 قد شهد 15 عملية استهداف لخطوط نقل الكهرباء في محافظة ديالى وحدها، بينما سجل العراق خلال شهر، ما يقرب من 34 تفجيراً لأبراج نقل الطاقة الواقعة ضمن المناطق الشمالية من البلاد.

وفي الثالث من يوليو/ تموز الجاري تم استهداف خط الكهرباء بشرق الموصل، إثر تفجير برج في منطقة الدرناج، مما أدى إلى خروجه عن الخدمة، فيما تعرض خط القيارة - كركوك إلى تفجير خمسة أبراج، مساء الجمعة الماضية، مما تسبب في خروجها من العمل نهائيا.