الرئاسة التونسية: الرئيس يجتمع بالمشيشي لمناقشة الوضع الوبائي

يجتمع الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم، برئيس الحكومة هشام المشيشي، وعدد من الوزراء لمناقشة الوضع الوبائي لفيروس كورونا في البلاد.

وبحسب بيان نشرته الرئاسة التونسية بصفحتها على موقع "فيسبوك"، فإن سعيد سيعقد اجتماعا طارئا بقصر قرطاج يحضره كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي، ووزراء الدفاع الوطني والشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار والصحة والشؤون المحلية إلى جانب محافظ البنك المركزي والمدير العام للصحة العسكرية ومدير معهد باستور.

ووفقا للبيان فإن الاجتماع سيناقش الوضع الوبائي لفيروس كورونا، في مختلف الولايات إضافة إلى المستشفيات العامة، وطبيعة الإجراءات التي يمكنها التخفيف من جائحة كورونا.

يشار إلى أن تونس سجلت مؤخرا أرقاما قياسية في إصابات كورونا، حيث سجلت أمس 4686 إصابة جديدة، و116 حالة وفاة، فيما قالت جليلة بن خليل، الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية التونسية لمجابهة كورونا التأكيد على أن الوضع الصحي في بلادها بشأن هذا المرض صعب جدا.

وكان الرئيس التونسي قد عقد اجتماعا طارئا مساء السبت الماضي بمقره في قصر قرطاج مع قيادات أمنية وعسكرية لمناقشة أزمة كورونا، حيث طالبهم بالتفكير مع بقية مؤسسات الدولة في تصور جديد لإدارة الأزمة ومعالجتها في تونس، ووضع تدابير جديدة، مؤكدا ان التدابير المعمول بها حاليا لم تؤدي إلى تحسن الأوضاع بل زادتها تفاقما.