السلطات الإيطالية تتحدث عن صيف ساخن للهجرة غير الشرعية

قالت السلطات الإيطالية إن موسم الصيف هذا العام يشهد تناميا للهجرة غير الشرعية إلى البلاد.

وبحسب موقع "آي جورنال آت" الإيطالي، فإن مصادر أمنية أكدت وصول 323 مهاجرا، السبت الماضي، على متن 12 قاربا صغيرا وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا، و216 آخرين وصلوا الأحد، في 9 قوارب.

وقالت المصادر إن إيطاليا ستشهد صيفًا ساخنا من حيث الهجرة غير النظامية، حيث يستمر توافد المهاجرين على طول السواحل الجنوبية بلا هوادة ويضع إدارة خدمة الاستقبال في صعوبة.

ووصفت السلطات جزيرة لامبيدوزا بـ "المعذبة"، مؤكدة أن معظم الوافدين يأتون عبر قوارب صغيرة من أفريقيا.

وكشفت السلطات عن حادثة غرق سفينة أدت إلى وفيات في البحر وفقد العشرات، واصفة إياها بأنها "دراما داخل الدراما".

وقد طالب رئيس الوزراء ماريو دراجي بإدراج الهجرة ضمن النقاط التي سيتم تناولها في المجلس الأوروبي الأخير، حيث تم تخصيص بعض المقاطع لهذا الموضوع في الوثيقة النهائية التي تم وضعها بعد الاجتماع في 25 يونيو/حزيران.