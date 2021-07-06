برلمانيون أردنيون يزورون المفاعل النووي لبلادهم

يقوم برلمانيون أردنيون، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المفاعل النووي لبلادهم.

وبحسب موقع "عمون" الأردني، فإن لجان الطاقة والثروة المعدنية والمالية والصحة والبيئة تقوم، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى المفاعل النووي الأردني الموجود في جامعة العلوم والتكنولوجيا.

وقالت مصادر برلمانية إن هدف الزيارة هو الاطلاع على نشاطات الهيئة القائمة على المفاعل والرؤية المستقبلية لها.

وكانت هيئة الطاقة الذرية الأردنية قد تعاقدت في العام 2010، مع الجانب الكوري لتصميم وتنفيذ المفاعل النووي الأردني للبحوث والتدريب بقدرة 5 ميغاواط قابل لرفع قدرته إلى 10 ميغاواط، داخل جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية في محافظة إربد.

وقد تم استكمال المشروع، ودخل حيز العمل في مجال الأبحاث والتطبيقات النووية المختلفة، في ديسمبر/ كانون الأول عام 2016.

ويتضمن المفاعل وحدات الخلايا الحارة بهدف إنتاج النظائر المشعة والمواد الصيدلانية ذات العلاقة بالاستخدامات الطبية.