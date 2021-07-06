البورصة المصرية تواصل تراجعها متأثرة ببدء الملء الثاني لسد النهضة

واصلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعها عقب ساعات من بداية التداول في جلسة اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب بدء إثيوبيا في عملية الملء الثاني لسد النهضة.

وبحسب موقع مصراوي، فقد انخفض مؤشر إي جي إكس 30 الرئيسي 1.84%، ليصل بعد ساعتين من بدء التداور إلى 10157 نقطة.

أيضا وبقيمة أعلى بلغت 2.9%، تراجع مؤشر "إي جي إكس 70 إي دبليو آي" للأسهم الصغيرة والمتوسطة، وبقيمة أقل قليلا بلغت 3.81% انخفض كذلك مؤشر "إي جي إكس 100 إي دبليو آي".

وعزا إيهاب سعيد، العضو المنتدب للفروع بشركة أصول لتداول الأوراق المالية، تراجع مؤشرات البورصة إلى إعلان إثيوبيا رسمياً بدء عملية الملء الثاني لخزان سد النهضة، مشيرا إلى أن هذا التراجع كان "متوقعا".

وكانت إثيوبيا قد أرسلت خطابا رسميا، أمس الإثنين، إلى مصر يفيد ببدء عملية الملء الثاني لسد النهضة، مع أن الموعد المعلن رسميا من جانبها كان بعد 18 يومًا من تاريخ إرسال الخطاب.