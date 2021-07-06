"حماية المنافسة" المصري يوافق على تخفيض إنتاج الأسمنت

وافق جهاز حماية المنافسة المصري على تخفيض إنتاج الأسمنت، مستجيبا لطلبات شركات مصنعة له.

وبحسب وثيقة اطلعت عليها "روتيرز"، فقد استجاب جهاز حماية المنافسة المصري لـ 23 شركة مصنعة للأسمنت، طالبت بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.

وعللت الشركات طلبها بما قالت إنه "تخمة في الإنتاج"، محددة خط أساس عند 10.69%.

ووفقا للوثيقة، فإن الجهاز أكد على وجود تخفيضات إضافية بنسبة 2.81% لكل خط إنتاج وتخفيضات أخرى اعتمادا على الشريحة العمرية للشركة.

وحددت وثيقة جهاز حماية المنافسة المصري دخول هذه القرارات حيز العمل بها بتاريخ 15 يوليو/ تموز، مؤكدة أن العمل بها سيستمر لمدة عام كامل.

ونقلت "روتيرز" عن مسؤولين تنفيذيين في قطاع الأسمنت، أن "الطاقة الإنتاجية في مصر ارتفعت بشكل كبير في السنوات الثلاث الماضية بعد افتتاح المصنع البالغة طاقته 13 مليون طن سنويا المملوك للجيش في بني سويف، حتى مع انخفاض المبيعات المحلية إلى النصف".

يشار إلى أن شركات أسمنت أجنبية، تستثمر في القطاع داخل مصر بكثافة، منها "هايدلبرج سيمنت" الألمانية و"فيكات" الفرنسية و"لافارج هولسيم" السويسرية و"تيتان سيمنت" اليونانية و"سيمكس" المكسيكية.