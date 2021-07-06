محكمة مصرية ترفع أمر التحفظ على السفينة "إيفرغيفن"... وتوقعات بإبحارها غدا

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية رفعت امر التحفظ على السفينة "إيفرغيفين"، التي كانت قد تسببت في تعطيل الملاحة في قناة السويس.

وبحسب "رويترز"، فإن محامي ومصادر قضائية أكدت أن محكمة الإسماعيلية الاقتصادية رفعت أمر التحفظ على سفينة الحاويات إيفرغيفن.

ويعني رفع التحفظ من قبل المحكمة أن يتم السماح للسفينة بالإبحار، حيث توقعت المصادر إبحارها غدا الأربعاء.

وكانت هيئة قناة السويس قد توصلت لاتفاق مع مُلاّك السفينة إيفرغيفن، الأحد الماضي، بخصوص التعويضات المستحقة للهيئة نظير تعطيل الملاحة في القناة.

وبخصوص طبيعة التعويضات، قال رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، إن الهيئة تحصل على قاطرة شد نحو 75 طنا، كجزء من اتفاق التسوية الذي سيتم مع السفينة الجانحة.